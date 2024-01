Filho é acusado de agredir a mãe em São Carlos

SIGA O SCA NO

Patrulha Maria da Penha -

Um homem de 31 anos foi detido por guardas municipais por volta das 19h45 desta quarta-feira, 17, acusado de agredir a própria mãe, de 53 anos, em São Carlos.

A GM foi acionada para atender um caso de violência doméstica e no endereço requisitado apurou junto a vítima que teria sido agredida pelo filho. Segundo ela, a discussão teve início após ela negar a posse dos três filhos do acusado que estavam sob sua guarda. A negativa da mãe devia-se ao histórico criminal do filho e pelo fato dele, segundo ela, usar entorpecentes.

A mulher disse que recebeu vários socos e chutes e saiu com os filhos da residência. Diante das informações e características do acusado, em diligências, os guardas municipais localizaram e detiveram o acusado.

A mulher, com lesões, foi encaminhada para a UPA Vila Prado onde passou por atendimento médico. Os envolvidos foram encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também