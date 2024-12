Ex-PM procurado por envolvimento com tráfico de drogas é capturado no Aporá de São Fernando

Viatura PM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na manhã desta quarta-feira (06), uma operação coordenada pela equipe do Comando Dejem, com apoio do CFP, resultou na captura de V.D.C., 54 anos, ex-policial militar procurado pela justiça por envolvimento nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 do Código Penal (tráfico de drogas e associação criminosa).

Com base em informações que apontavam a localização do suspeito em uma chácara na região de Aporá de São Fernando, as equipesse mobilizaram para a captura.

O indivíduo foi detido e encaminhado à sede da Polícia Federal em Araraquara, onde permanece preso à disposição da Justiça.

