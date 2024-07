Engavetamento envolve três veículos na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolveu três veículos na noite desta segunda-feira (1º), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ninguém se feriu.

O SCA apurou no local que o Kia Sportage transitava no sentido interior/capital e na altura do trevo do Jardim Tangará colidiu na traseira de um HB20 por causa do trânsito lento. Com o impacto o HB20 rodou e acertou um Prisma.

Uma equipe do 11º BAEP que passava pelo local prestou apoio aos envolvidos até a chegada da concessionária, no entanto, ninguém ficou ferido.

Leia Também