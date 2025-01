Dupla rouba R$ 30 mil em Ozempic de farmácia no Centro

Compartilhar no facebook

Ozempic - Crédito: reprodução:https://projetocolabora.

Na madrugada deste domingo (19), por volta as 3h,, uma farmácia localizada na Avenida São Carlos, foi alvo de um assalto. A Drogaria teve prejuízo estimado em cerca de R$ 30 mil, com a subtração de medicamentos de alto valor, como canetas de Ozempic.

Segundo informações, dois indivíduos, sendo um deles armado com um revólver, invadiram o local e anunciaram o roubo. Os criminosos renderam os funcionários, amarraram dois deles e os trancaram no banheiro. Da farmacêutica, os assaltantes exigiram os medicamentos e o dinheiro do caixa.

Após a ação, os suspeitos fugiram do local. A Polícia Militar foi chamada, realizou patrulhamento, mas até o momento nenhum criminoso foi identificado.

