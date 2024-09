Dupla é detida pela DIG transportando 11 toneladas de cobre de origem duvidosa

SIGA O SCA NO

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) detiveram, na manhã de hoje, um motorista e um ajudante que transportavam 11 toneladas de cobre de origem duvidosa em um caminhão na Avenida Heitor José Reali.

A ação policial foi resultado de um trabalho de investigação do setor de inteligência da DIG, que monitorava a movimentação da dupla há alguns dias. Após a abordagem do veículo, os policiais constataram que parte da carga era composta por cabos de cobre com da empresa de telefonia Vivo. O material foi reconhecido por um funcionário.

O motorista e o ajudante alegaram ter recolhido o material nas cidades de Guaxué/MG, Araraquara, São José do Rio Preto, Catanduva, Mirassol e São Carlos., mas não souberam informar a origem exata do cobre nem o nome do proprietário.

A dupla foi conduzida para a sede da DIG, onde permanece à disposição da autoridade policial. A Polícia Civil investiga a origem do material furtado e a possível participação de outras pessoas no crime.

