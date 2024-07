Drone da GCM localiza carros roubados durante assalto na ETA do SAAE

SIGA O SCA NO

Perícia sendo realizada em um dos veículos - Crédito: Maycon Maximino

A Guarda Municipal localizou no começo da tarde desta segunda-feira (22) os três veículos roubados por uma quadrilha durante um assalto na madrugada na Estação de Tratamento de Água (ETA), na estrada da Água Fria.

Com o auxilio do Drone, a GCM conseguiu encontrar os carros abandonados na antiga estrada de Brotas, área rural de São Carlos. Ninguém foi preso até o momento.

Os veículos passaram por perícia e depois foram liberados aos proprietários. Um deles é uma picape do próprio SAAE que foi utilizada para transportar o material roubado, principalmente as bobinas com cabos elétricos.



Relação dos objetos e veículos roubados



1 escada de fibra de vidro

4 furadeiras

1 máquina inversora de solda

1 lixadeira grande de disco 150 mm

2 bolsas cheias de ferramentas de utilização dos técnicos mecânicos

1 talha

1 maçarico com cilindros de oxigênio e acetileno

1040 metros de cabo 95mm

450 metros de cabo 70mm

95 metros de cabo 10 mm

750 metros de cabo 4 mm

1900 metros de cabo pp 4 X 2,5

2000 metros de cabo de 1mm

850 metros de cabo 0.50

120 metros cabo pp de 6mm - 4 vias

1 Bebedouro

Chaves das motos usadas por servidores

1 veículo montana do SAAE Placa FEW5B30

1 veículo corola de funcionário do SAAE Placas EVT2J08

1 veículo uno do vigilante

