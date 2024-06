Diretora acusa mãe de aluna de calúnia em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A diretora de uma escola no Cidade Aracy formulou boletim de ocorrência nesta terça-feira, 25, na CPJ, acusando a mãe de uma aluna de injúria e calúnia.

No documento policial ela cita que estava na escola quando a mãe de uma aluna teria enviado um áudio acusando-a de ser racista e ter ofendido a filha, além de agressão.

A diretora negou todas as denúncias e disse que aluna seria faltosa e que há mais de 15 dias não comparece às aulas. Sobre uma suposta agressão que teria ocorrido nesta terça na entrada do prédio a diretora afirmou ainda que naquele momento estaria atendendo uma empresa terceirizada. Garantiu ainda que a mãe estaria mentindo e que não participava do dia a dia escolar da filha.

Leia Também