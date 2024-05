DIG prende vidraceiro que tentou matar cadeirante na área leste de São Carlos

Crédito: arquivo SCA

Na manhã de terça-feira (7), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prenderam um homem que estava sendo procurado pela Justiça Criminal, após ter sido julgado pela prática de uma tentativa de homicídio ocorrida na área leste da cidade.

O delegado João Fernando Baptista informou que havia recebido do Tribunal de Justiça a decisão do acórdão em 1ª instancia contra o vidraceiro Jean Kelvin Fonseca Gonzaga, 30, o qual foi levado a Júri Popular após ter sido pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio simples contra o dono de um bar de 44 anos, que é cadeirante.

TIROS

Segundo os autos, o crime teria ocorrido por volta das 2 horas da madrugada do dia 22 de dezembro de 2019 no interior de bar um localizado na rua Domingos Juliano, no bairro Maria Stela Fagá.

O vidraceiro estaria no bar tomando uísque quando o dono do estabelecimento, o cadeirante L.F.S. esbarrou no copo. Como cortesia, outro copo chegou a ser oferecido a Jean. “Contudo ele não aceitou e jogou o líquido no rosto do comerciante e foi embora”, disse o delegado Maurício Dotta e Silva na época.

Entretanto o vidraceiro retornou ao bar e, armado com um revólver, atirou por três vezes contra o cadeirante. Dois disparos acertaram as costas da vítima que sobreviveu.

Jean foi indiciado pela Polícia Civil e pronunciado pela tentativa de homicídio. Ele foi levado ao plenário do Tribunal do Júri de São Carlos, ocasião que condenado a cumprir uma pena de 7 anos e 6 meses, em regime inicialmente fechado.

ACÓRDÃO

Seus defensores recorreram ao Tribunal de Justiça que em acórdão manteve a decisão do Tribunal do Júri de São Carlos, bem como expediu o mandado de prisão no final do mês de abril e na manhã de terça-feira, a DIG cumpriu a ordem judicial e o vidraceiro após ser cientificado com seus defensores, passou por exame de corpo de delito e no início da tarde foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde aguarda para tarde desta quarta-feira (8) a audiência de custódia e poderá ser encaminhado para o Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara, onde aguardará possíveis novos recursos de seus defensores e o início da pena imposta pela Justiça Criminal.

