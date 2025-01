DIG prende prende acusado de latrocínio que vitimou idoso em São Carlos

Acusado e a vítima no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos prendeu na manhã desta segunda-feira (13) o acusado de cometer o primeiro latrocínio registrado na cidade em 2025. A vítima, Aparecido Donizete Balbino, de 65 anos, foi brutalmente espancada no depósito de sucatas onde trabalhava e morava. O crime ocorreu na manhã do dia 8 de janeiro e resultou na morte da vítima horas depois, às 20h30 do mesmo dia.

Segundo o delegado João Fernando Baptista, a investigação foi rápida e resultou na prisão de Marcos Aparecido Diniz, de 48 anos, identificado como o autor do crime. "Foi um latrocínio. A vítima foi espancada com uma barra de ferro durante um roubo. Apesar de ter conseguido relatar o ocorrido, ela não conseguiu descrever as características físicas do agressor antes de falecer", afirmou Baptista.

O delegado explicou que, ao tomar conhecimento do crime, no dia 9 de janeiro, a equipe da DIG iniciou as diligências. "Os investigadores analisaram vídeos e constataram que a vítima teve um atrito com o autor pouco antes do crime. Os patrões da vítima reconheceram Marcos Aparecido Diniz nas imagens. Ele é um indivíduo de alta periculosidade, com mais de 20 anos de prisão por diversos roubos", destacou.

A investigação apontou que o criminoso conhecia bem o depósito de sucatas, arrombando um local específico onde eram guardados objetos de maior valor, como peças de cobre e uma quantia de R$ 170 em moedas. "Constatamos que ele tentou trocar essas moedas em um comércio local e foi reconhecido pelo atendente", revelou o delegado.

Com base nas evidências, a prisão temporária de Marcos foi solicitada ao Poder Judiciário no dia 9 de janeiro e decretada no dia seguinte. Apesar de ser usuário de crack e perambular pelas ruas, o acusado foi localizado e preso na manhã desta segunda-feira.

"A prisão foi um pouco difícil, mas nossa equipe perseverou e conseguiu capturá-lo. Agora, seguimos com as investigações para concluir o caso", finalizou Baptista.

Após prestar depoimento, o acusado foi encaminhado ao Centro de Triagem onde está a disposição da Polícia Civil e da Justiça.

