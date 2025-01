DIG encontra no Planalto Verde parte de carga de colchões furtada na Washington Luís

Colchões furtados foram recuperados - Crédito: Maycon Maximino

Em poucos dias a Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos (DIG) recuperou parte da carga de colchões furtada de uma carreta que estava estacionada no pátio do posto de combustíveis em Ibaté. Veja matéria relacionada.

Conforme boletim de ocorrência, lavrado no plantão da Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos às 21h do dia 26 de janeiro de 2025, policiais militares rodoviários foram acionados ao Auto Posto Nossa Senhora de Fátima, localizado às margens do KM 244 da Rodovia Washington Luís onde uma carreta foi encontrada com a porta traseira queimada.

No local, estava o representante da empresa que presta serviços de transporte na modalidade comodato através da transportadora de T. S. B., o qual solicitou a presença dos policiais.

Segundo T. S. B., ele tomou conhecimento por meio da empresa prestadora de serviço que uma pessoa não identificada havia avistado a carreta estacionada em um posto na região de São Carlos. Posteriormente, soube por outros motoristas que o posto, na verdade, ficava no município de Ibaté. Ao chegar ao local e acionar a Polícia Rodoviária, constatou-se a falta da carga de 140 colchões, avaliados em R$ 103.361,44. Além disso, as portas traseiras da carreta estavam queimadas.

De acordo com o depoimento de T. S. B., o motorista B. pegou a carreta carregada na unidade de Conchal no dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 14h, com destino ao Centro de Distribuição da Magazine Luiza, em Hidrolândia-GO, onde deveria chegar no dia seguinte pela manhã. Durante o trajeto, B. mantinha contato, mas dava respostas evasivas, alegando problemas mecânicos, sem informar sua localização. Até o término do registro da ocorrência, o motorista não havia sido localizado, e, por não haver evidências de crime por parte dele, a autoridade policial optou por não registrar o caso como crime patrimonial.

Na manhã desta quarta-feira (29), policiais civis receberam informações de que um grupo de homens estaria vendendo colchões novos na região do Planalto Verde. Uma equipe descaracterizada foi enviada para averiguar, enquanto outra viatura ficou posicionada no bairro Cidade Aracy para apoio.

Por volta das 14h, os agentes avistaram um veículo, possivelmente um VW Gol, saindo de um imóvel na Rua Sebastião de Mello com um colchão na carreta engatada à traseira. Ao tentarem abordá-lo, o veículo conseguiu fugir devido ao intenso tráfego na rotatória que dá acesso ao bairro Cidade Aracy.

Os policiais então foram até a residência e foram atendidos por uma mulher de 48 anos que confirmou que o veículo havia saído do local carregado com um colchão e que havia mais colchões no quintal. Com sua autorização, os agentes entraram e localizaram dezenas de colchões novos e embalados com a logomarca da empresa.

A mulher informou que a carga havia sido deixada no local por alguns homens e que estava sob a responsabilidade de seu genro, idenficado como sendo o garçom F.B.F., de 36 anos. Diante disso, os policiais foram até o local de trabalho dele. Questionado, ele confirmou a versão da sogra e foi detido e conduzido à delegacia.

O representante da empresa compareceu e reconheceu os colchões. Foram recuperados 57 colchões, indicando que apenas parte da carga foi localizada.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante de F.B.F. pelo crime de receptação (artigo 180 do Código Penal), com possibilidade de liberdade provisória mediante fiança. O valor foi pago, e ele responderá ao processo em liberdade.

