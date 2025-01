Carga de R$ 103 mil desaparece, bem como motorista e caminhão-trator

Compartilhar no facebook

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

Um caso está envolto em mistério e foi atendido por policiais rodoviários por volta das 21h deste domingo, 26, em um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté. Mais exatamente no km 244 – sentido interior/capital. Uma carga de colchões avaliada em R$ 103.361,44, bem como o motorista de 26 anos e um caminhão-trator Scania vermelho, placas JTB8E84 estão desaparecidos.

Segundo consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, o representante da empresa de colchões, de 41 anos, foi solicitado a comparecer no posto, pois havia um semirreboque com a porta traseira queimada e no interior teria sumido uma carga de colchões. Foi solicitada a Polícia Científica.

Aos policiais, o representante da empresa disse que o caminhoneiro B.J.A.S., 26 anos foi contratado para transportar a carga de Conchal/SP até Hidrolândia/GO. Ele saiu da empresa no dia 23 de janeiro e a entrega era para ser concluída no dia seguinte.

O representante da empresa relatou, entretanto que, durante o transporte, tentava contato com o caminhoneiro e teria apenas respostas evasivas, culminando em achar o semirreboque abandonado no posto de combustíveis e o sumiço da carga, caminhoneiro e caminhão-trator. O representante da empresa não soube informar se ocorreu roubo e/ou furto e até mesmo sobre o sumiço do caminhoneiro e veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

