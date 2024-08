Desempregado cai em golpe e tem prejuízo superior a R$ 4 mil em São Carlos

SIGA O SCA NO

Pix - Crédito: divulgação

Um desempregado de 21 anos, residente no Jardim Monte Carlo, foi vítima de um golpe no dia 13 de agosto. O estelionato, porém, foi registrado pela vítima na CPJ na manhã desta quinta-feira, 29. O prejuízo superou a bagatela de R$ 4 mil.

A vítima informou em boletim de ocorrência que teria recebido uma ligação de uma pessoa que se dizia ser funcionário da agência onde mantém transação bancária e que sua conta estaria logada a outro dispositivo e que para não perder dinheiro, teria que fazer procedimentos. Preocupada, a vítima deu andamento à conversa e o golpista encaminhou links via WhatsApp e a vítima acabou fazendo uma transferência via PIX no valor de R$ 4.231,09. Mais tarde soube que tinha caído em um golpe.

Leia Também