Curto-circuito em comÃ©rcio de aÃ§aÃ­ mobiliza Bombeiros no Centro

O incidente ocorreu em um estabelecimento localizado no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Santa Cruz.

De acordo com informações, o problema teve origem em um freezer do comércio. Moradores e pedestres avistaram fumaça e acionaram o socorro.

Ao entrarem no imóvel, os bombeiros confirmaram que não houve propagação de chamas, apenas a fumaça resultante da falha elétrica.

Apesar de não haver feridos, a Polícia Militar precisou ser acionada para dar apoio à ocorrência. Um homem, que não teve a identidade revelada, estava dificultando o trabalho dos militares, causando tumulto no local.

O Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar um alerta importante à população:"Em casos de incêndios ou acidentes, é fundamental que curiosos mantenham distância. Isso evita o surgimento de novas vítimas e garante que as equipes de emergência tenham agilidade e segurança para realizar o atendimento."

Um princípio de incêndio causado por um curto-circuito mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (15), na região central de São Carlos.