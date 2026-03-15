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domingo, 15 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Curto-circuito em comÃ©rcio de aÃ§aÃ­ mobiliza Bombeiros no Centro

15 Mar 2026 - 18h06Por Jessica
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Curto-circuito em comÃ©rcio de aÃ§aÃ­ mobiliza Bombeiros no Centro - CrÃ©dito: Lourival Izaque CrÃ©dito: Lourival Izaque
Um princípio de incêndio causado por um curto-circuito mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (15), na região central de São Carlos. 
 
O incidente ocorreu em um estabelecimento localizado no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Santa Cruz.
 
De acordo com informações, o problema teve origem em um freezer do comércio. Moradores e pedestres avistaram fumaça e acionaram o socorro. 
 
Ao entrarem no imóvel, os bombeiros confirmaram que não houve propagação de chamas, apenas a fumaça resultante da falha elétrica.
 
Apesar de não haver feridos, a Polícia Militar precisou ser acionada para dar apoio à ocorrência. Um homem, que não teve a identidade revelada, estava dificultando o trabalho dos militares, causando tumulto no local.
 
O Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar um alerta importante à população:"Em casos de incêndios ou acidentes, é fundamental que curiosos mantenham distância. Isso evita o surgimento de novas vítimas e garante que as equipes de emergência tenham agilidade e segurança para realizar o atendimento."

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