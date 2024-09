Criminoso morre durante confronto com a PM depois de roubar moto em São Carlos

SIGA O SCA NO

Fim de linha: criminoso enfrentou PM e morreu em cima da moto - Crédito: Maycon Maximino

Um homem, ainda não identificado, morreu em um confronto com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, na região do assentamento Capão das Antas, em São Carlos. O acusado, segundo a Polícia, teria roubado uma motocicleta de um jovem de 22 anos, após agredi-lo violentamente, nas proximidades do CEAT.

Testemunhas informaram à polícia que o assaltante fugiu em direção ao assentamento sem-terra, após o crime. Equipes da PM iniciaram buscas e localizaram o suspeito na região do Capão das Antas, a aproximadamente 10 quilômetros de onde ocorreu o roubo.

Ao avistar a viatura, o criminoso teria resistido à abordagem e disparado contra os policiais. Em resposta, os agentes revidaram e atingiram fatalmente o homem, que estava em cima da moto roubada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas constatou o óbito no local. A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram presentes para realizar os procedimentos periciais. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos para identificação.

Leia Também