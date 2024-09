Câmera de segurança flagra roubo praticado por assaltante que morreu em confronto com a PM

SIGA O SCA NO

Violência urbana Criminoso morre durante confronto com a PM depois de roubar moto em São Carlos

Uma câmera de segurança flagrou a ação de um ladrão que morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (27), na região do Parque Novo Mundo, em São Carlos.

As imagens mostram o dono da motocicleta perto do veículo, na frente da empresa, quando o criminoso se aproxima, aponta a arma e anuncia o assalto.

A vítima tenta fugir e vai em direção da rodovia Domingos Inocentini, onde é agredida com coronhadas.

O ladrão pega a chave da moto e retorna, entra no prédio da empresa e em seguida foge com a moto.

A PM foi acionada e encontrou o bandido tentando fugir por uma estrada de terra no assentamento Capão das Antas. Neste no local houve o confronto, onde ele acabou baleado e morto. Uma arma foi apreendida com o criminoso.

