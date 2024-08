Corpos em estado de decomposição são encontrados em lixão

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

O corpo de dois homens, em estado de decomposição e ainda não identificados, foram encontrados por volta das 12h deste domingo, 18, no lixão localizado na Estrada da Fazendinha, zona rural de Porto Ferreira.

Uma testemunha que passava pelo local, teria encontrado um cadáver e acionou a Polícia Militar. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, com a escavação, foi descoberto um segundo corpo embaixo do primeiro.

A Perícia Técnica foi acionada para os procedimentos necessários e posteriormente encaminhados ao IML de São Carlos para os exames necroscópicos com a finalidade de apurar a causa da morte.

