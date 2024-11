Corpo de são-carlense desaparecido é encontrado em vala no Horto Florestal de Rio Claro

Corpo de Wellington Alvim foi reconhecido pela ex-esposa - Crédito: arquivo pessoal

Na manhã desta quinta-feira (27), a ex-esposa de Wellington Alvin dos Santos, 38, reconheceu seu corpo no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. Ele estava desaparecido desde o dia 19, quando, junto ao amigo Tiago Roberto Bonifácio, 36, teria entrado em um Corsa prata no Jardim Monte Carlo, em São Carlos, e desaparecido. O São Carlos Agora divulgou uma notícia do desaparecimento de Wellington a pedido da família.

Testemunhas relataram que os dois amigos estavam na região da Vila Santa Madre Cabrine quando foram convidados por ocupantes do veículo a darem uma volta. Ambos entraram no carro e não foram mais vistos.

A primeira pista surgiu no dia 22, quando Tiago foi localizado inconsciente em uma rua de Rio Claro, apresentando sinais de espancamento. Ele foi socorrido pelo SAMU e segue internado em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa de Rio Claro, respirando com ajuda de aparelhos.

Corpo em Vala

No dia 27, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro encontrou um corpo em estado avançado de decomposição em uma vala no Horto Florestal, atraídos pela presença de urubus. Após análises iniciais, peritos informaram que não era possível determinar as causas da morte no local, e o caso foi registrado como morte suspeita.

Investigações identificaram uma tatuagem no braço esquerdo do corpo, compatível com a de Wellington. A ex-esposa confirmou o reconhecimento pela tatuagem de um Coringa, além de detalhes do rosto e do corpo. O Auto de Reconhecimento foi registrado, e o corpo foi liberado para traslado e funeral em São Carlos.

Investigações em Andamento

A Polícia Civil de Rio Claro, em conjunto com a DIG, apura o caso, incluindo possíveis motivações e conexões, como um possível Tribunal do Crime. Câmeras de segurança próximas ao local onde o corpo foi encontrado estão sendo analisadas. Enquanto isso, Tiago permanece em estado crítico na UTI. A polícia segue trabalhando para esclarecer os fatos e fornecer respostas às famílias e à sociedade.

