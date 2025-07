Conversão proibida causa colisão entre dois veículos na SP-318

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (31), uma conversão proibida na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) causou um acidente envolvendo dois veículos no km 240, nas proximidades do bairro Varjão, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos um Chevrolet Cobalt branco e um Jeep Renegade seguiam no sentido São CarlosRibeirão Preto. O motorista do Cobalt tentou realizar uma conversão proibida, momento em que colidiu lateralmente com o Jeep, que transitava na mesma direção.

Com a força do impacto, o Cobalt rodou na pista e parou no sentido contrário ao fluxo. Felizmente, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais.

A equipe da concessionária que administra o trecho esteve no local para prestar apoio e fazer a sinalização da via.

Leia Também