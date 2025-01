Colisão entre carro e moto deixa gestante ferida no centro da cidade

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (7), uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada no cruzamento da Rua Riachuelo com a Rua 15 de Novembro, ao lado da Praça da 15. De acordo com informações preliminares, o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória, atingindo a motocicleta que transitava pela 15 de Novembro.

Na moto estavam um casal, sendo que a garupa, uma mulher de 32 anos, gestante de 5 semanas, ficou ferida. Ela sofreu um trauma na perna e foi inicialmente atendida por uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local. Em seguida, recebeu suporte de uma motolância e foi encaminhada por uma viatura básica à Santa Casa para atendimento médico.

O condutor da motocicleta e o motorista do carro não sofreram ferimentos.

