Clientes ficam sem encomendas após entregador sumir com 78 pacotes

Encomenda - Crédito: Pixabay

A Polícia Civil irá investigar o sumiço de 78 pacotes de encomendas não especificadas ocorrido em São Carlos. O crime de furto virou boletim de ocorrência, elaborado por uma mulher de 33 anos, responsável pela empresa que faz as entregas de tais mercadorias avaliadas em mais de R$ 17 mil.

A empresa está estabelecida no Parque Novo Mundo e no dia 2 deste mês teria entregue os 78 pacotes para um entregador que seria o responsável para encaminhá-los aos clientes.

Porém tais entregas não teriam ocorrido e no mesmo dia, uma equipe do Mercado Livre contatou o entregador, que não respondeu. No dia 4 ele teria sido notificado por e-mail, mas ficou sem retorno. Diante disso todos os compradores foram reembolsados pelo Mercado Livre e o crime registrado na CPJ.

