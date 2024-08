Ciclista na contramão sofre grave acidente na rotatória do Cristo

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de quinta-feira (8) na rotatória do Cristo. Um ciclista de 56 anos transitava pela contramão da Avenida Francisco Pereira Lopes e em alta velocidade quando colidiu frontalmente com um veículo VW Up.

A violência do impacto deixou o ciclista gravemente ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros, encaminhando a vítima em estado crítico para a Santa Casa.

Segundo relatos, o condutor do veículo envolvido no acidente tentou manobrar para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o choque. As causas do acidente serão apuradas.

