Ciclista na contramão é atropelado na região da UFSCar

Ciclista foi socorrido à Santa Casa após se ferir em acidente de trânsito - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 21 anos sofreu ferimentos após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 10, em uma rotatória na região da UFSCar, em São Carlos.

O motorista de um veículo transitava pela rua Professor Márcio A. Codignoli e passou no cruzamento com a rua Professor José Ferraz de Camargo e ficou atento ao fluxo de veículos que vinha pela mão de direção (bairro/centro) e ao perceber que poderia acelerar, avançou. Porém atingiu o ciclista que vinha pela via, mas em sentido contrário.

Com o impacto, o ciclista foi ao solo e com lesões nos joelhos e pernas, foi socorrido inicialmente pelo socorrista da motolância e posteriormente pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

