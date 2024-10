Ciclista fica gravemente ferido após ser atingido por moto na SP-215

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente entre uma moto e uma pessoa bicicleta deixou duas pessoas feridas no final da tarde desta segunda-feira (14), na rodovia SP-215, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor da moto seguia no sentido rodovia Washington Luís, quando nas proximidades do trevo do Broa foi surpreendido pelo ciclista que tentou atravessar a via sem tomar as devidas cautelas.

O impacto foi inevitável e ambos acabaram caindo. Em situação mais grave ficou o ciclista que não teve a idade informada. Ele foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e após ser intubado no local foi encaminhado até a Santa Casa.

O motorista também foi levado ao hospital com escoriações na face. Durante o transporte pelo Corpo de Bombeiros, ele teve o nível de consciência rebaixado e também precisou ser intubado ao chegar na Santa Casa.

Um equipe da Polícia Militar que passava pelo local sinalizou o local de colisão.

