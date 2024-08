Caso Iago: Polícia Civil prende quinto acusado de envolvimento no crime

Saiba Mais Detalhes Veja o que diz o B.O. do homem decapitado em São Carlos

A Polícia Civil prendeu o quinto acusado de envolvimento na morte de Iago Felix de Morais, 29 anos, que foi decapitado na última terça-feira (30). O corpo foi encontrado em uma mata na região do 29 e a cabeça no São Carlos 8.

Weslei Gabriel de Brito, 28 anos, se apresentou espontaneamente no Plantão Policial neste domingo. Ele afirmou que estava com medo de morrer e sabia que a DIG estava a sua procura.

O acusado prestou depoimento aos policiais da DIG e permanece detido. A Polícia Civil pediu a sua prisão preventiva foi expedida pela Justiça por volta das 11h.

O suspeito confessou que participou do crime, mas disse que quem cortou a cabeça de Iago teria sido "Cigano".

Além de Weslei, estão presos Nelson Vechiez Neto, seu pai Willian Paulino Vechiez, conhecido como "Cigano, Vitor Antônio Cruz, e Carlos André Giovani da Silva.

Cigano é quem teria planejado o crime e alegou que Iago estaria ameaçando seu filho. No dia do assassinato, todos foram no carro de Cigano até a represa do 29 onde usaram crack.

Cigano teria sacado uma faca e começou a desferir golpes contra Iago e também teria obrigado os demais a esfaqueá-lo. Depois arrancou a cabeça da vítima.

A Polícia também investiga se a morte tem ligação com ritual de magia negra.

Leia Também