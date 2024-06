Casal perde R$ 5.110,00 após golpe em São Carlos

Viatura Polícia Civil no plantão policial -

Um casal de São Carlos foi vítima de um golpe de estelionato na tarde de sexta-feira (14). Os criminosos, se passando por vendedores do Mercado Livre, levaram R$ 5.110,00 das contas bancárias das vítimas.

Dois indivíduos se apresentaram no portão da residência das vítimas que fica no Presidente Collor, oferecendo uma furadeira/rebitadeira à venda e dizendo ser representantes do Mercado Livre. Uma das vítimas permitiu a entrada de um dos golpistas no quintal, enquanto o outro permaneceu no carro.

Os golpistas informaram o preço do produto como sendo R$ 110,00. A vítima então entregou seu cartão bancário para pagamento, digitando a senha a pedido do criminoso. O golpista alegou que o cartão não havia funcionado e solicitou o cartão da esposa da vítima. Ela também forneceu o cartão e digitou a senha, novamente a pedido do criminoso.

O golpista novamente alegou problemas com a transação e pediu que a mulher digitasse a senha novamente. Sem conferir o valor na tela, a vítima autorizou a transação.

O casal não conferiu os valores nas telas dos dispositivos durante as transações, o que facilitou a ação dos criminosos. Como resultado, as vítimas tiveram um prejuízo total de R$ 5.110,00.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime e busca identificar os golpistas.

