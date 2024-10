Casal é agredido por três pessoas no São Carlos 3

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 09h43 Por Redação

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal alega ter sido agredido por duas mulheres e um homem por volta das 23h50 deste domingo, 6, no São Carlos 3. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

Segundo o motorista de 38 anos, ele teria discutido com a esposa de 46 anos e a filha do casal, assustada, teria ido à casa de um amiguinho. Preocupado, o pai foi a sua procura e a teria encontrado na Avenida Dr. Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina, próximo a um local onde ocorreria tráfico de entorpecentes.

O pai encontrou a filha, mas uma mulher disse que não iria devolvê-la, pois ela seria entregue a uma biqueira. O pai disse que pegou a filha, mas foi seguido até sua casa pela mulher, a filha dela e mais um homem e agrediram sua esposa, de 46 anos. Em seguida, ele teria sido agredido pelos desconhecidos, que levaram novamente a filha do casal a um bar.

O pai da criança disse que acionou a Guarda Municipal que foram ao bar, resgataram a criança, entregando-as aos pais. O trio teria confessado a agressão ao casal. O caso foi registrado no plantão policial.

