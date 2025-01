Carro bate em árvore na avenida Sallum

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (6), um homem de 78 anos sofreu um acidente enquanto dirigia na avenida Sallum, vila Prado. As causas do acidente são desconhecidas, mas segundo relatos, ele teria cochilado ao volante.

O motorista, que estava sozinho no veículo, seguia em direção à UPA Vila Prata quando perdeu o controle do carro. Antes de atingir uma árvore, ele colidiu com um Hyundai HB20 preto que estava estacionado.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. O idoso foi encaminhado para a UPA para avaliação médica.

