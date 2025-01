Cão é atacado por cachorra solta no Jardim Nossa Senhora Aparecida

Compartilhar no facebook

Um tutor de 33 anos formulou queixa na CPJ na tarde desta quinta-feira, 9, afirmando que seu cachorro de estimação teria sido atacado por uma cadela de grande porte que estaria solta pelas ruas.

O caso teria ocorrido na rua Luiz Inácio da Silva, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. O tutor relata que estaria ao lado da esposa e caminhava com seu cachorro de pequeno porte, de estimação, com coleira e guia, quando ele teria sido atacado por uma cachorra de grande porte que estaria solta.

O ataque, disse, teria sido violento e causou ferimentos em seu animal de estimação, que precisou atendimento médico veterinário. A dona da cachorra que estaria solta na rua, presenciou o fato, porém, segundo o BO, se omitiu quanto a sua responsabilidade já que, segundo o tutor, seria recorrente o fato de a cadela ficar solta nas ruas do bairro.

