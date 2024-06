Após furto, GCM recupera caminhonete da Prefeitura Municipal furtada na Vila Brasília

Caminhonete da Prefeitura foi recuperada pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete de propriedade da Prefeitura Municipal de São Carlos foi furtada no início da manhã desta terça-feira, 18, mas recuperada horas depois pela Guarda Municipal em posse de um homem de 53 anos.

O São Carlos Agora apurou que um servidor, todas as manhãs, retira o veículo de uma garagem na rua Argentina, na Vila Brasília e deixa estacionado para que outros funcionários usem durante o expediente. Desta forma ele procedeu e entrou no prédio municipal. Ao sair, viu que o veículo foi furtado e ao ver as câmeras de segurança notou que um homem teria entrado e saído com o utilitário. Isso por volta das 7h56.

A Guarda Municipal foi acionada e em diligências pela estrada municipal João Ponce da Costa, localizou a caminhonete que era dirigida por um homem de 53 anos. Questionado, disse que viu o carro aberto pela Avenida Dom Carmine Rocco, no Jardim Tangará e saiu para dar uma volta.

O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ. O veículo foi apreendido.

