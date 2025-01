Caminhão com container tomba na rodovia Washington Luís

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão carregando um container, com placas de Santos, tombou na manhã desta segunda-feira (6), no km 243 da rodovia Washington Luís (SP-310), próximo à base da Eco Noroeste, em Ibaté.

O motorista, um homem que não teve sua identidade divulgada, foi socorrido pela equipe da Eco Noroeste e encaminhado à Santa Casa com ferimentos pelo corpo. Apesar do susto, ele estava consciente no momento do atendimento. A rodovia não precisou ser interditada.

As causas do acidente são desconhecidas.

