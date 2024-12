Cães viram caso de Polícia em São Carlos: "Latem durante a noite toda"

Compartilhar no facebook

Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um boletim de ocorrência foi elaborado na CPJ por uma mulher de 33 anos na manhã desta sexta-feira, 6, residente na Vila Laura. A motivação seria inconvenientes causados por cães que estariam em uma casa vizinha a sua.

De acordo com a reclamante, os cães em questão latem durante a noite toda, seguidamente, o que atrapalharia o sono de sua família. Ainda segundo ela, um forte odor causado pela urina e fezes dos animais viria da moradia onde os cães estão, prejudicando a qualidade de vida de sua família, com possibilidade, segundo ela, que causar riscos à saúde. No BO, ela solicita providências das autoridades policiais para que tais problemas sejam sanados.

