"Bituca" de cigarro causa incêndio em casa no Presidente Collor

28 Out 2024 - 09h29 Por Marcos Escrivani

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência -

Uma “bituca” de um cigarro seria o motivador de um incêndio ocorrido por volta das 22h deste domingo, 27, em uma casa na Avenida Vicente Laurito, no Jardim Social Presidente Collor. Ninguém se feriu, mas as chamas danificaram a moradia.

Um homem de 45 anos, que mora no local, teria sido o responsável pelo incêndio. Alega, entretanto, que o caso foi acidental.

Consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, que o homem teria discutido no dia anterior com esposa e filha que deixaram a casa. Ele teria então colocado um sofá e um colchão para fora da moradia e em dado momento, após fumar um cigarro, teria arremessado a bituca que caiu acidentalmente no colchão. Ocorreu a combustão e o fogo teria começado rapidamente, danificando o telhado da residência.

Ele afirmou que ouviu pessoas bater no portão, mas devido as labaredas, não conseguiu abrir. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas debeladas. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

