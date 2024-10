Beneficiada com transferência errada, mulher se nega a devolver PIX

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 10h01

Por Redação

PIX -

Uma mulher está sendo acusada de apropriação indébita em São Carlos. O caso teria ocorrido no dia 2 de outubro, e a vítima, um comerciante de 65 anos, registrou boletim de ocorrência na CPJ nesta quarta-feira, 23.

Ele relata que solicitou a um homem que fosse feita uma transferência no valor de R$ 1,6 mil. Porém forneceu a chave PIX errada e o valor foi para a mulher em questão que chegou a ser comunicada do erro e teria se prontificado a devolver a quantia, o que não foi feito. O caso foi parar na CPJ para as posteriores deliberações.

