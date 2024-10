Assalto violento deixa homem ferido na região central de São Carlos

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos foi brutalmente agredido durante um assalto na noite desta quinta-feira (10), na região central de São Carlos. O crime ocorreu nas proximidades do cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua São Joaquim.

De acordo com informações colhidas pela nossa equipe, a vítima procurou ajuda de policiais militares e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que estavam atendendo a um acidente de trânsito no local. O homem apresentava diversos ferimentos pelo corpo, incluindo uma fratura no braço, causados por golpes de uma barra de ferro.

Segundo o relato da vítima, dois indivíduos o abordaram e o agrediram violentamente. Após o crime, os criminosos fugiram do local e ainda não foram localizados.

O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

