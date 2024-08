Assaltante rende mulher dentro de casa e rouba 10 litros de leite no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 45 anos alega ter sido vítima de um assalto. O crime teria ocorrido na tarde de quinta-feira, 22, mas ela registrou boletim de ocorrência somente nesta segunda-feira, 26, na CPJ.

O crime teria ocorrido na rua Riskalla Haddad, no Jardim Santa Felícia. A mulher afirmou que estava dentro da casa, no piso superior e ouviu os cães latir. Ao descer, notou que havia um desconhecido dentro da moradia que anunciou o roubo. A vítima afirmou ter sido agredida com um chute e caiu, lesionando a cabeça e o braço. O bandido teria então se apossado de 10 litros de leite e fugiu em seguida. A mulher afirmou que o desconhecido entrou na casa após arrombar a porta da sala.

