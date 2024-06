Após ser atropelado, ciclista sofre traumatismo craniano

SIGA O SCA NO

Vítima sofreu traumatismo craniano e foi socorrida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 78 anos foi vítima de um atropelamento na manhã desta terça-feira, 11, no km 235 da Rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido capital/interior – na alça que dá acesso à UFSCar.

Um motociclista que estava a caminho do trabalho, por motivos ignorados, atingiu o ciclista que carregava um saco carregado com peixes e balança. Ele teria adquirido o produto minutos antes em uma peixaria. A vítima foi ao solo e com traumatismo craniano, socorrida pelo Samu à Santa Casa em estado grave.

O motociclista também caiu, sofreu ferimentos, mas negou socorro da unidade resgate da concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e os peixes que a vítima carregava, se espalharam pelo asfalto.

