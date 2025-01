Ao tentar resgatar vaca, homem despenca de morro na Serrinha do Aracy

Vítima é resgatada pelo Corpo de Bombeiros: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Ao tentar resgatar uma vaca que estava presa no morro da Serrinha do Aracy, um homem de 62 anos despencou por aproximadamente 5 metros e foi necessário a presença do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de uma cesta, para resgatá-lo.

A reportagem apurou que uma vaca leiteira teria sumido de uma propriedade e o seu proprietário passou a procurá-la, localizando-a no começo da manhã desta quinta-feira na Serrinha do Aracy. O animal teria caído e se ferido.

Como tinha que trabalhar e não havia tempo para tentar resgatá-la, pediu para a esposa e um amigo que fizesse este trabalho e durante a manhã ambos foram onde estaria a vaca.

Após encontra-la, o amigo do dono e a esposa tentaram dar água, mas o animal se mexeu e o homem perdeu o equilíbrio e levou um tombo de aproximadamente 5 metros, ferindo várias partes do corpo.

O SAMU foi acionado e tentou o resgate pela Avenida Integração, porém, o acesso com a prancha era impossível. Foi solicitada um auto bomba do Corpo de Bombeiros e com o auxílio de uma cesta, resgatou a vítima que foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

