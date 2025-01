Adolescentes são flagrados com moto furtada em Cruzeiro do Sul

Na madrugada deste domingo (5), dois adolescentes foram flagrados pela Força Tática conduzindo uma motocicleta furtada na Rua Elias Arsênios, em Cruzeiro do Sul.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou os jovens em atitude suspeita e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a motocicleta estava sem placa e com o chassi suprimido. Após consulta da numeração do motor, constatou-se que o veículo era produto de furto ocorrido no dia 20 de dezembro de 2024, com placa DRX9074.

Os adolescentes foram ouvidos e liberados aos cuidados de seus responsáveis legais. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio para as providências cabíveis.

