Adolescente é flagrado com entorpecentes no Arnon de Mello

A droga que estava em poder do infrator foi apreendida - Crédito: Divulgação

Um adolescente foi detido por policiais militares da Força Tática por volta das 18h40 desta quarta-feira, 12, no cruzamento das ruas José Quatrochi com a Professor Júlio Bruno, no Arnon de Mello.

O infrator estava próximo a entulhos e carregava uma sacola. Com a aproximação da viatura tentou a fuga e dispensou o produto. Mas foi abordado e após revista localizado em seu poder uma pequena quantidade de drogas. Na sacola, o restante do entorpecente (221 pinos com cocaína, 117 porções de maconha mais 11 pedaços da mesma droga, 12 porções de haxixe, 12 tubos de skank e R$ 6,50).

A droga foi apreendida e o acusado encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial e posteriormente liberado para a mãe.

