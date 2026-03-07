Adolescente Ã© detido apÃ³s desobedecer ordem policial e quase atropelar PM

Uma ocorrência envolvendo direção perigosa, desobediência e resistência mobilizou várias equipes da Polícia Militar na sexta-feira (6), na região da Colônia da Fepasa, em Itirapina.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais se deslocavam para prestar apoio a outra equipe que atendia uma ocorrência quando se depararam com uma motocicleta vermelha ocupada por dois adolescentes, que trafegavam sem capacete em direção à viatura.

Ainda segundo a corporação, foi dada ordem de parada aos ocupantes da motocicleta, que desobedeceram e avançaram na direção dos policiais, quase atingindo um dos agentes. Para evitar o atropelamento, o policial reagiu e, durante a manobra, os ocupantes perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo, sendo contidos em seguida pela equipe.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a motocicleta apresentava sinais de adulteração nos identificadores, o que impossibilitou a identificação imediata do veículo.

Os dois adolescentes foram encaminhados ao Hospital São José, acompanhados pela responsável legal, para atendimento médico devido a escoriações provocadas pela queda. Após o atendimento, eles foram levados ao Distrito Policial.

Depois de serem ouvidos na presença dos responsáveis, os adolescentes foram liberados pela autoridade policial. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia, devido à ausência de identificação.

A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo aos crimes de desobediência, resistência, direção perigosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

