Acusado de tráfico de drogas, homem é preso em Dourado

A droga que foi apreendida com o suspeito em Dourado - Crédito: Divulgação

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, policiais civis, com apoio de policiais militares, detiveram na manhã desta quinta-feira, 7, um acusado de tráfico de drogas de 23 anos. O flagrante aconteceu na rua Vicente Lanzone, no Residencial Azaleas, em Dourado.

Com a chegada dos policiais, o acusado tentou a fuga e pulou muros de casas vizinhas, mas foi abordado. Em seguida, foi feito uma revista minuciosa na casa e no veículo do acusado, sendo localizadas duas balanças de precisão, apetrechos utilizados para o tráfico, um celular e uma faca, além de porções de maconha, pedras de crack e pinos com cocaína.

Todos os produtos foram apreendidos e o acusado encaminhado à Delegacia de Polícia de Dourado, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem de São Carlos.

