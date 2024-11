Acusado de tráfico de drogas, homem é detido durante operação conjunta entre PM e GM em Ibaté

A droga que estava com o suspeito foi apreendida - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido neste domingo, acusado de tráfico de drogas, no Jardim Cruzado, em Ibaté, durante operação conjunta realizada pela Guarda Municipal e Polícia Militar. O comparsa conseguiu a fuga

No cruzamento das ruas Benedito Barreto com a Borborema, as autoridades policiais viram em uma praça pública dois homens em atitude suspeita. Um deles estaria com uma máquina de cartão nas mãos. Ao verem a aproximação das viaturas, um saiu correndo e o comparsa ficou e foi abordado.

No local foi localizado uma máquina de cartão e um celular. No chão, próximo a ele estava uma sacola com 151 pinos com cocaína, 10 pedras de crack, 22 papelotes de maconha e R$ 7,60 em moedas. O suspeito foi encaminhado para a CPJ, em São Carlos e após as deliberações de praxe, recolhido ao centro de triagem.

Na mesma operação, após denúncia anônima, as autoridades policiais realizaram a prisão de um home que seria procurado pela justiça no Jardim Icaraí.

