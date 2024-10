Acusado de matar travesti é solto após audiência de custódia

Policiais civis no local - Crédito: arquivo

O zelador de 30 anos acusado de provocar a morte de Amanda Rios foi solto na tarde desta terça-feira (22) após audiência de custódia realizada virtualmente pela 3ª vara criminal de São Carlos. Na tarde de ontem, ele havia sido preso após ser autuado em flagrante pelo crime de homicídio.

Bastante alterada, Amanda invadiu o prédio onde o zelador trabalhava na região do Parque Faber e teria sido contida por ele com um “mata-leão”. O acusado também teria pressionado o peito da vítima com o joelho. Amanda morreu antes da chegada do Samu e do Corpo de Bombeiros. A causa da morte ainda não foi revelada.

O corpo da travesti foi sepultado na manhã de hoje no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também