Zelador é preso após morte de travesti em prédio; veja o que diz o BO

21 Out 2024 - 18h24

21 Out 2024 - 18h24

Crédito: Maycon Maximino

O zelador do edifício Murano, L.C., 30 anos, foi autuado em em flagrante pela morte da travesti Amanda Rios, na manhã desta segunda-feira (21).

Segundo informações do boletim, a ocorrência teve início após a travesti tentar entrar no shopping Iguatemi fechado, mas ao ser impedida pelos seguranças, dirigiu-se ao edifício Murano, onde invadiu o local pela janela e tentou acessar a portaria.

O porteiro do prédio, tentou impedir a invasão sem sucesso. Posteriormente, o zelador na tentativa de conter Amanda que estava agressiva, aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”. Ela foi imobilizada no chão, com L.C. mantendo o joelho sobre seu tórax até a chegada da Polícia Militar. Duas viaturas chegaram ao local. Os policiais tentaram prestar primeiros socorros à vítima, incluindo massagem cardíaca, mas Amanda não resistiu.

O médico do SAMU que atendeu a ocorrência, sugeriu que a causa da morte poderia ter sido asfixia mecânica devido ao golpe aplicado, mas não emitiu um laudo formal no local. O laudo oficial com a causa da morte deverá ser emitido pelo IML nos próximos dias.

Durante a revista, foi encontrada uma bolsa com quatro porções de cocaína e um celular Motorola em posse da vítima. A perícia foi acionada e esteve presente no local. A Polícia Civil também enviou uma equipe para realizar as diligências preliminares e acompanhar os trabalhos periciais.

Após o registro da ocorrência, o zelador foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e recolhido ao Centro de Triagem, onde aguarda audiência de custódia

