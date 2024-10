SIGA O SCA NO

14 Out 2024 - 16h29 Por Marcos Escrivani

Crédito: Divulgação

Guardas municipais foram solicitados por volta das 13h10 desta segunda-feira, 14, no Centro Pop, no centro, uma vez que no local um casal estaria discutindo.

Uma equipe foi ao local e os ânimos foram acalmados. A mulher teria informado que teria sido agredida e ameaçada, além do ‘sumiço’ do seu celular e documentos pessoais.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e após as deliberações de praxe, o homem foi encaminhado ao centro de triagem.

