Acidente teria motivado briga; motorista do HB20 é suspeito de esfaquear filho do motociclista

Local dos fatos - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Segurança Homem é esfaqueado na Vila São José

O que inicialmente seria uma briga de trânsito ganhou uma nova versão. O caso teria tido origem em data anterior, após um acidente de trânsito ocorrido em junho deste ano, envolvendo o dono de uma oficina mecânica e o motorista do veículo HB20.

Segundo a esposa do dono da oficina, o motorista teria se recusado a aceitar o pagamento da suposta dívida do acidente de R$ 3 mil e ontem teria ido até a oficina e feito ameaças. "Ele [motorista do Hb20] começou a provocar meu marido. Eu estava dentro de casa, escutei a confusão toda, ali ele começou a provocar e ele falou que ia deixar os meus filhos órfãos e que ia matar meu marido. Ele jogou o carro para cima do meu marido e eu puxei o pequenininho e falei entra, foi na hora que ele jogou o carro para cima da gente", disse a mulher.

Na manhã desta sexta-feira, o motorista que seria de Araraquara retornou ao local. “Hoje de manhã ele voltou, por volta de umas nove horas da manhã também, e nesse meio tempo ele passou na frente da oficina e esfaqueou meu filho, de 14 anos que agora está na Santa Casa, fazendo uma cirurgia, que perfurou três centímetros para baixo", contou.

Após ficar sabendo do ocorrido, o pai pegou uma marreta, subiu em sua moto e foi atrás do agressor. No confronto, ambos acabaram feridos. O dono da oficina, utilizando a marreta, conseguiu desarmar o homem, apoderou-se da faca e o esfaqueou.

Durante a ocorrência, a Polícia encontrou uma arma calibre .38 registrada no nome da esposa do dono da oficina, mas não há indícios de seu uso no caso de hoje. O condutor do HB20 está sob escolta policial. O motociclista está no plantão policial junto com o advogado. Ele está prestando sua versão sobre os fatos, enquanto o delegado se dirigiu até a Santa Casa para saber o estado de saúde dos demais envolvidos.

Arma apreendida pela PM durante a ocorrência.

Leia Também