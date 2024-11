Homem é esfaqueado após briga de trânsito na Vila São José

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Uma briga de trânsito terminou em violência na Avenida Antônio Blanco, esquina com a Avenida Araraquara, na manhã desta sexta-feira (22). Segundo relatos, o desentendimento envolveu o motorista de um carro e um motociclista.

Durante a discussão, o motociclista, portava uma marreta. Em seguida, o motorista do carro entrou em seu veículo, teria pego uma faca e ambos se enfrentaram fisicamente um quarteirão abaixo do local onde iniciou o desentendimento.

O motorista do carro de 30 anos foi esfaqueado na perna e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com apoio do SAMU. Já o motociclista abandonou a moto no local e fugiu. A polícia segue em busca do suspeito, que teria se escondido em uma residência nas proximidades. As causas da briga ainda são desconhecidas.

