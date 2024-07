250 quilos de farelo de soja são furtados de vagões de trem em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duzentos e cinquenta quilos de farelo de soja teriam sido furtados de vagões de trem parados no km 217 da linha férrea, na rua Alfredo Soad, no Jardim Nosso Teto, em Ibaté. O crime foi constatado por volta das 11h30 desta quarta-feira, 3.

Um representante da Rumo Logística formulou boletim de ocorrência. O analista de 29 anos disse que uma escolta da empresa, em patrulhamento, encontrou uma quantia do farelo de soja espalhada sobre a via e uma big-bag raspada, totalizando 250 kg do produto, fruto das composições que transitam na região. Ninguém foi detido.

