Câmara de São Carlos aprova quase mil projetos em 2025 e destaca participação popular

Câmara Municipal de São Carlos -

A Câmara Municipal de São Carlos divulgou o balanço das atividades legislativas de 2025, primeiro ano do biênio 2025-2026 da atual Mesa Diretora, presidida pelo vereador Lucão Fernandes (PP). Os números apontam um ano de intensa produção legislativa, amplo funcionamento do plenário e fortalecimento dos espaços de participação popular.

Ao longo de 2025, tramitaram e foram aprovados 962 projetos de lei de diferentes origens. Do total, 781 projetos foram encaminhados pelo Poder Executivo, 177 apresentados pelos vereadores e outros quatro de iniciativa da Mesa Diretora. Além disso, os parlamentares aprovaram três emendas à Lei Orgânica do Município (LOM), um projeto de resolução da Mesa Diretora e milhares de proposições voltadas à fiscalização e ao diálogo com a população.

O plenário da Casa aprovou ainda 3.787 requerimentos, 316 indicações e 458 moções, instrumentos utilizados pelos vereadores para cobrar ações do Executivo, sugerir melhorias e manifestar posicionamentos institucionais sobre temas de interesse público.

No campo das atividades parlamentares, a Câmara realizou 43 sessões ordinárias, quatro sessões extraordinárias e 27 sessões solenes no Edifício Euclides da Cunha. Também foram promovidas 25 audiências públicas, ampliando o debate sobre políticas públicas e projetos de impacto para a cidade.

A participação popular foi outro destaque do ano legislativo. Representantes de entidades e instituições como ALSCar, APEOESP, Embrapa e EDUFSCar utilizaram a Tribuna Livre em 30 ocasiões, fortalecendo o diálogo entre a sociedade civil e o Legislativo. O Projeto Visite a Câmara, voltado à educação cidadã, promoveu 27 visitas guiadas, recebendo estudantes e membros da comunidade para conhecer o funcionamento do parlamento municipal.

Em termos de organização interna, a Câmara manteve em funcionamento 12 comissões permanentes e instituiu 13 frentes parlamentares, responsáveis por discutir temas estratégicos para o desenvolvimento de São Carlos.

Segundo a Mesa Diretora, o balanço de 2025 reflete o compromisso do Legislativo são-carlense com a produção de leis, a fiscalização do Executivo e a ampliação dos espaços democráticos, marcando o início do biênio com uma atuação intensa e voltada aos interesses da população

