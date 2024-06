Zé Parrella anuncia Horácio Sanchez como pré-candidato a prefeito de Ibaté

Zé Parrella e Horário - Crédito: Região em Destake

O vereador Horácio Sanchez (PSDB) é o nome indicado por Zé Parrella (PL) como pré-candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (14), durante coletiva de imprensa.

“O Horácio é uma pessoa íntegra, de reputação ilibada e de grande experiência e capacidade política. Ele já foi meu vice-prefeito e me auxiliou a promover as grandes transformações que Ibaté vivenciou. Também acumula a experiência no Legislativo. Tenho certeza de que é o nome mais adequado para garantir o que já conquistamos e fazer Ibaté avançar ainda mais”, destacou Zé Parrella.

Horácio agradeceu a confiança de Zé Parrella e disse que está pronto para encarar o desafio. “Contar com o apoio do Zé Parrella é algo que me motiva e honra muito. Temos um caminho árduo pela frente, para que façamos o possível a fim de manter e ampliar a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população de Ibaté”.

Horácio Carmo Sanchez (PSDB) é nascido em Américo Brasiliense e está no seu segundo mandato de vereador [2009-2012 e 2021-2024] e ocupa o cargo da Presidência do Legislativo Ibateense pela segunda vez. Ele também ocupou o cargo no biênio 2011-2012. Também foi vice-prefeito por dois mandatos ao lado do ex-prefeito Dr. Alessandro Rosa [2013-2016] e do atual prefeito Zé Parrella [2017/2020].

Com informações do portal Região em Destake

Leia Também